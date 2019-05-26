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Фундаментальное решение: кому придет уведомление о сносе дачи или дома 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru, flickr
Причиной для сноса или приведения их в соответствие может стать расположение недвижимости.
В России вступили в силу правила об уведомлении владельцев недвижимости о том, что их дом или дача подлежит сносу, а также о том, что его надо привести в соответствии с утвержденными правилами.
Как уточнили в Московском областном БТИ, речь идет о тех собственниках зданий и помещений в них, в том числе и в многоквартирном доме. Кроме того, правила затронут хозяев незавершенного строительства, а также тех, кто владеет жильем по договорам социального.
А вот причиной для сноса или приведения их в соответствие может стать их местоположение: если недвижимость попадает в границу зон с особыми условиями использования территории.
В настоящее время в Едином государственном реестре недвижимости имеется информация о 805 тысячах зон с особыми условиями использования территории. Например, ими могут быть зоны аэропортов или водоохранные зоны. Однако в публичном доступе сведения о таких границах отсутствуют.
В Московском областном БТИ добавили, что со дня внесения сведений о зонах в госреестр могут возникнуть различные ограничения в использовании. При этом меры будут отвечать таким целям, как охрана жизни граждан, обеспечение безопасности полетов воздушных судов, а также обеспечение безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
Теперь владельцы таких земельных участков должны быть уведомлены. А сообщения должны поступать от собственников этих зон и от местных властей. Уведомления могут поступать в разных видах: официальное опубликование, либо же размещение информации на официальном сайте органа местного самоуправления, либо же обычное письмо или по почте.
Собственники недвижимости будут считаться уведомленными по истечении 10 календарных дней со дня направления письменного уведомления, сообщает «Российская газета».
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Недвижимость , "Российская газета"
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