Россиян предупредили о сносах многоэтажек

Многоквартирный дом могут снести, если он стоит в зоне с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), рассказали «Российской газете» в Федеральной кадастровой палате.

ЗОУИТ — это 28 видов особых зон. Среди прочих — это лесопарковые и зеленые, водоохранные и рыбоохранные, санитарно-защитные зоны и зоны охраны объектов культурного наследия.

В августе 2018 года Земельный кодекс пополнился главой, которая установила общее правовое регулирование зон с особыми условиями использования территорий.

В мае 2019-го правительство определило правила уведомления правообладателей объектов недвижимости, которые находятся в зонах ЗОУИТ, установленных до 4 августа 2018-го, об их сносе либо приведении в соответствие с ограничениями использования земельных участков.

Замначальника ФКП Марина Семенова объяснила «РГ», что если режим ЗОУИТ, в которой стоит многоэтажка, не допускает нахождения там подобных объектов, то они должны быть снесены.

Собственники и наниматели таких помещений должны быть уведомлены об этом не позднее середины декабря 2019 года.

Рассылать соответствующие уведомления будут правообладатели зон или местные власти по почте или электронной почте. Кроме того, уведомления будут размещены в официальных источниках (на сайтах органов власти, в районных газетах) и общедоступных местах (на подъездах, досках объявлений).

В уведомлениях будут упомянуты те, кто возместит собственникам и нанимателям сносимых зданий убытки.