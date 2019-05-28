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Дачи около Москвы стали дороже 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средняя стоимость дач и коттеджей в Подмосковье в мае 2019-го составила 5 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, самые дорогие дачи традиционно предлагаются покупателям на западе Московской области, в Красногорском и Одинцовском районах. Купить в них дом можно в среднем за 21,5 миллиона и 20 миллионов рублей соответственно. В десятку подмосковных локаций с высокой стоимость загородного жилья также попали следующие районы (в порядке убывания цен): Мытищинский, Ленинский, Истринский, Люберецкий, Пушкинский, Балашихинский, Подольский и Раменский.
Самые дешевые дома можно найти в удаленных от МКАД районах — Озерском, Орехово-Зуевском и Серебряно-Прудском. Там средняя стоимость дач составляет менее миллиона рублей (922-985 тысяч рублей).
По данным экспертов, в целом за последний год цены на загородное жилье поднялись в 29 из 38 подмосковных районов, в девяти дачи подешевели.
«Цены на дачи в Московском регионе несколько стабильнее, чем в целом по стране, — отмечается в предоставленных материалах. — В связи с хорошей погодой дачный сезон в этом году стартовал рано, и часть продавцов оптимистично подняли ценники. Но поскольку денег у россиян за зиму не прибавилось, а дачная реформа сократила спрос на сезонные дома, эту тактику вряд ли можно назвать удачной. Сейчас мы наблюдаем обратное движение — цены уже пошли вниз. Тем не менее, годовой прирост получился положительным».
В апреле 2019-го стало известно, что дачная реформа, вступившая в силу 1 января 2019-го, стимулировала граждан избавляться от загородной недвижимости. Любители жизни на природе отныне не стремятся покупать дачи — взамен они выбирают именно сезонную аренду. Спрос в арендном сегменте за последний год вырос на 44 процента, подсчитали аналитики.
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Недвижимость , Lenta.ru
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