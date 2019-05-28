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Молодые россияне бросились скупать жилье 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Доля россиян в возрасте от 18 до 25 лет в структуре спроса на новое жилье увеличилась на 10 процентов за последние 12 месяцев. Об этом говорится в исследовании федеральной компании «Талан», предоставленном редакции «Ленты.ру».
На сегодняшний день порядка 3,4 миллиона молодых людей проживают с родителями и планируют приобрести собственную квартиру, либо уже живут в собственном жилье или арендуют его, выяснили аналитики.
«Молодежная аудитория имеет огромный потенциал, — отмечается в исследовании. — Почти половина лиц в возрасте от 18 до 24 лет уже приняли решение взять квартиру в ипотеку или задумывались об этом. Стоит отметить, что в настоящее время в 18-25 лет молодежь рассматривает в качестве покупки только городскую недвижимость, а доля таких покупателей выросла до двух процентов от общего спроса. В то время как на покупателей в возрасте 26-39 лет уже приходится 43 процента городской недвижимости, 43 процента загородной и порядка 33 процентов жилой недвижимости в курортных зонах».
Как поясняют в «Талан», ежегодно нехватка мест в общежитиях составляет порядка 20 процентов, при этом затраты на аренду квартиры за 4-6 лет сопоставимы со стоимостью приобретения малогабаритного жилья. Поэтому молодежь предпочитает покупать студии и квартиры преимущественно в новостройках площадью от 16 до 27 квадратных метров.
«Спрос имеет ярко выраженный сезонный характер — пик востребованности "студенческих квартир" приходится на летний период между двумя учебными годами», — уточняют эксперты.
В феврале 2019-го комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предложил формировать для молодежи отдельные очереди на получение жилищных субсидий. В настоящее время многодетные и молодые семьи стоят в одной очереди, что уменьшает шансы последних на улучшение квартирных условий.
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Недвижимость , Совет Федерации , Lenta.ru
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