Молодые россияне бросились скупать жилье

Доля россиян в возрасте от 18 до 25 лет в структуре спроса на новое жилье увеличилась на 10 процентов за последние 12 месяцев. Об этом говорится в исследовании федеральной компании «Талан», предоставленном редакции «Ленты.ру».

На сегодняшний день порядка 3,4 миллиона молодых людей проживают с родителями и планируют приобрести собственную квартиру, либо уже живут в собственном жилье или арендуют его, выяснили аналитики.

«Молодежная аудитория имеет огромный потенциал, — отмечается в исследовании. — Почти половина лиц в возрасте от 18 до 24 лет уже приняли решение взять квартиру в ипотеку или задумывались об этом. Стоит отметить, что в настоящее время в 18-25 лет молодежь рассматривает в качестве покупки только городскую недвижимость, а доля таких покупателей выросла до двух процентов от общего спроса. В то время как на покупателей в возрасте 26-39 лет уже приходится 43 процента городской недвижимости, 43 процента загородной и порядка 33 процентов жилой недвижимости в курортных зонах».

Как поясняют в «Талан», ежегодно нехватка мест в общежитиях составляет порядка 20 процентов, при этом затраты на аренду квартиры за 4-6 лет сопоставимы со стоимостью приобретения малогабаритного жилья. Поэтому молодежь предпочитает покупать студии и квартиры преимущественно в новостройках площадью от 16 до 27 квадратных метров.

«Спрос имеет ярко выраженный сезонный характер — пик востребованности "студенческих квартир" приходится на летний период между двумя учебными годами», — уточняют эксперты.