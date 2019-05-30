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В Москве наметился дефицит дорогих квартир 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Предложение премиальных новостроек в российской столице за год к маю 2019-го сократилось на четверть, а количество квартир в продаже опустилось до уровня конца 2016-го. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Основной причиной снижения числа объектов в продаже стал высокий спрос на дорогое жилье, констатируют аналитики. В наиболее крупных и успешных проектах в первом квартале 2019-го объем выручки от продаж квартир вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим объем предложения в популярных жилых комплексах сократился.
Кроме того, с рынка ушли два крупных проекта с непростой историей — продажи в них приостановлены из-за финансовых проблем застройщиков.
Всего, по данным «Метриум», в московских новостройках премиум-класса насчитывается около двух тысяч квартир в продаже. В первом квартале 2018 года этот показатель достигал 2,8 тысячи единиц.
«Последний раз столь скромное предложение премиальных новостроек наблюдалось на столичном рынке в четвертом квартале 2016-го. Тогда в Москве экспонировалось две тысячи премиальных квартир», — отмечают эксперты.
Ранее в мае стало известно о растущем спросе на съемные элитные квартиры в Москве. Наибольшее число запросов на аренду дорогого столичного жилья поступает от российских клиентов, заявили риелторы.
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Недвижимость , Lenta.ru
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