В Москве наметился дефицит дорогих квартир

Предложение премиальных новостроек в российской столице за год к маю 2019-го сократилось на четверть, а количество квартир в продаже опустилось до уровня конца 2016-го. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Основной причиной снижения числа объектов в продаже стал высокий спрос на дорогое жилье, констатируют аналитики. В наиболее крупных и успешных проектах в первом квартале 2019-го объем выручки от продаж квартир вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В связи с этим объем предложения в популярных жилых комплексах сократился.

Кроме того, с рынка ушли два крупных проекта с непростой историей — продажи в них приостановлены из-за финансовых проблем застройщиков.

Всего, по данным «Метриум», в московских новостройках премиум-класса насчитывается около двух тысяч квартир в продаже. В первом квартале 2018 года этот показатель достигал 2,8 тысячи единиц.

«Последний раз столь скромное предложение премиальных новостроек наблюдалось на столичном рынке в четвертом квартале 2016-го. Тогда в Москве экспонировалось две тысячи премиальных квартир», — отмечают эксперты.

Ранее в мае стало известно о растущем спросе на съемные элитные квартиры в Москве. Наибольшее число запросов на аренду дорогого столичного жилья поступает от российских клиентов, заявили риелторы.