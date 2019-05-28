Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.58
$
64.70
72.26
72.49
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
70.01
+0.04 Золото
1278.45
–0.05 РТС
1279.74
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
28.05
1.1193
–0.0028
13.05
1.1222
24.05
14.05
02.05

Парадоксы квадратного метра 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту улучшило транспортную доступность полуострова, а вместе с тем повысило его привлекательность для покупателей недвижимости с материка. Эксперты отмечают рост цен на квартиры и изменение спроса в пользу жилья большей площади.
По данным "Авито. Недвижимость", в апреле 2019 года на вторичном рынке средняя цена квадратного метра в квартирах составила 75 618 рублей, в частных домах — 48 981 рубль. Любопытно, что выросли в цене в основном многокомнатные квартиры, которые теперь продаются на 14 процентов дороже — в среднем, за 10,7 миллиона рублей — и дома площадью более 250 квадратов, которые подорожали аж на 30 процентов и стоят в среднем 32,6 миллиона рублей. Хотя традиционно в Крыму наиболее высокий спрос был на однокомнатные квартиры минимальной площади. Они же первыми и дорожали при изменении ситуации на рынке.
— За последний год структура спроса на квартиры на полуострове кардинально не изменилась: лидируют "двушки", за которыми следуют однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а многокомнатные значительно отстают. Но при этом спрос на "трешки" вырос на 2,31 процентного пункта, а на "однушки", напротив, сократился на 2,8, — говорит управляющий директор "Авито. Недвижимость" Иван Дубровин.
Спрос на загородное жилье кардинально не изменился — лидерство за домами наименьшей площади (до 75 квадратных метров). Земля и дома в Крыму по-прежнему остаются самыми дорогими в стране (средняя стоимость по итогам I квартала 2019 года составляет соответственно 1,8 и 8 миллиона рублей). Россияне хотят владеть недвижимостью у моря, высоко оценивая ее инвестиционную привлекательность, однако, не все могут позволить себе такую покупку.
— Чаще всего в Крыму приобретают двухкомнатные квартиры (37,22 процента продаж), на втором месте "трешки" (31,1 процента), затем идут "однушки" (25,52 процента) и многокомнатные (6,16 процента), — отмечает Дубровин. — В сегменте загородной недвижимости первое место принадлежит домам до 75 квадратных метров (37,15 процента), за ними объекты 75 — 150 квадратов (31,49), 150 — 250 квадратных метров (17,29) и более 250 квадратных метров (14,07).
Крымские строительные компании обещают увеличить предложение жилья на рынке к 2024 году почти вдвое — до 1,3 миллиона квадратных метров.
— В 2018 году инвестировано в строительство 146,4 миллиарда рублей, что в 2,4 раза превышает показатель 2017 года, — рассказывает министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. — 24 процента общего объема работ приходится на три муниципалитета республики — Ялта, Керчь и Симферопольский район, а более 70 процентов выполнили предприятия Симферополя. Но в прошлом году, к сожалению, объем ввода жилья по сравнению с 2017-м сократился более чем на восемь процентов.
За три месяца нынешнего года введено в эксплуатацию около 37 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кстати

В крымской СЭЗ на условиях специального порядка работы с инвесторами реализуется около 300 строительных проектов, заявленный объем инвестиций по которым превышает 80 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2015 году было меньше пяти проектов с общим объемом инвестиций менее одного миллиарда.
Российская Газета: последние новости
Кадастровая палата разъяснила, когда могут снести многоэтажку Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Компании РФ подали заявки на поставку угля на Украину
Минфин предложит ОФЗ двух выпусков
РВК поможет технологическим компаниям
Россияне вконец обеднели46
Пакистан отказался от российского газа80
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение