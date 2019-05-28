Парадоксы квадратного метра

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту улучшило транспортную доступность полуострова, а вместе с тем повысило его привлекательность для покупателей недвижимости с материка. Эксперты отмечают рост цен на квартиры и изменение спроса в пользу жилья большей площади.

По данным "Авито. Недвижимость", в апреле 2019 года на вторичном рынке средняя цена квадратного метра в квартирах составила 75 618 рублей, в частных домах — 48 981 рубль. Любопытно, что выросли в цене в основном многокомнатные квартиры, которые теперь продаются на 14 процентов дороже — в среднем, за 10,7 миллиона рублей — и дома площадью более 250 квадратов, которые подорожали аж на 30 процентов и стоят в среднем 32,6 миллиона рублей. Хотя традиционно в Крыму наиболее высокий спрос был на однокомнатные квартиры минимальной площади. Они же первыми и дорожали при изменении ситуации на рынке.

— За последний год структура спроса на квартиры на полуострове кардинально не изменилась: лидируют "двушки", за которыми следуют однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а многокомнатные значительно отстают. Но при этом спрос на "трешки" вырос на 2,31 процентного пункта, а на "однушки", напротив, сократился на 2,8, — говорит управляющий директор "Авито. Недвижимость" Иван Дубровин.

Спрос на загородное жилье кардинально не изменился — лидерство за домами наименьшей площади (до 75 квадратных метров). Земля и дома в Крыму по-прежнему остаются самыми дорогими в стране (средняя стоимость по итогам I квартала 2019 года составляет соответственно 1,8 и 8 миллиона рублей). Россияне хотят владеть недвижимостью у моря, высоко оценивая ее инвестиционную привлекательность, однако, не все могут позволить себе такую покупку.

— Чаще всего в Крыму приобретают двухкомнатные квартиры (37,22 процента продаж), на втором месте "трешки" (31,1 процента), затем идут "однушки" (25,52 процента) и многокомнатные (6,16 процента), — отмечает Дубровин. — В сегменте загородной недвижимости первое место принадлежит домам до 75 квадратных метров (37,15 процента), за ними объекты 75 — 150 квадратов (31,49), 150 — 250 квадратных метров (17,29) и более 250 квадратных метров (14,07).

Крымские строительные компании обещают увеличить предложение жилья на рынке к 2024 году почти вдвое — до 1,3 миллиона квадратных метров.

— В 2018 году инвестировано в строительство 146,4 миллиарда рублей, что в 2,4 раза превышает показатель 2017 года, — рассказывает министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов. — 24 процента общего объема работ приходится на три муниципалитета республики — Ялта, Керчь и Симферопольский район, а более 70 процентов выполнили предприятия Симферополя. Но в прошлом году, к сожалению, объем ввода жилья по сравнению с 2017-м сократился более чем на восемь процентов.

За три месяца нынешнего года введено в эксплуатацию около 37 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Кстати

В крымской СЭЗ на условиях специального порядка работы с инвесторами реализуется около 300 строительных проектов, заявленный объем инвестиций по которым превышает 80 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2015 году было меньше пяти проектов с общим объемом инвестиций менее одного миллиарда.