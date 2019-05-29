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В Счетной палате рассказали о системе «крепостного права» в отношении сирот 

РИА Новости 1 час назад
Система настоящего "крепостного права" в отношении сирот, которые годами ждут очереди на бесплатное жилье, не имея возможности переехать в другой регион, сложилась в России, сейчас в такой ситуации находятся 275 тысяч человек, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.
Есть дети — сироты, которые по закону должны обеспечиваться жильем. Сегодня таких нуждающихся 275 тысяч. У них есть образование, зачастую семьи, дети. Они, возможно, хорошие специалисты и готовы поехать туда, где есть потребность в специалистах, например, в Приморский край. Но они приписаны к определенной территории, уже 5-10 лет стоят в очереди на жилье и не имеют возможности куда-либо переехать.
В результате сироты оказались буквально привязаны к своему региону в ожидании жилья, но все равно не могут его получить. "Мы его закрепили, и он никуда двинуться не может, иначе потеряет право на жилье. И квартиру не даем годами и ограничиваем в переезде. Почему? Надо в этом разбираться", — сказала аудитор.
Счетная плата, разработала меры, которые позволят ликвидировать эту проблему к 2022 году. Для этого, в частности, предлагается наладить учет и обеспечить сохранность закрепленного за сиротами жилья, рационально использовать простаивающий жилой фонд и строить новое жилье. Аудитор не исключила выделения дополнительных средств из бюджета, но они должны быть обоснованы. "Выделить деньги и снова не решить проблему — нельзя. Регионы должны понимать, что они отвечают за предоставление сиротам жилья, а не за использование полученной субсидии", — подчеркнула Орлова.
Для тех сирот, которые уже давно находятся в ожидании, Счетная палата прорабатывает новый инструмент — жилищный сертификат. "Сертификат можно вводить на добровольной основе для отдельных категорий сирот, в первую очередь тех, у кого уже есть семьи и дети. Это уже взрослые социализированные люди, которые имеют цели и ориентиры в жизни. При этом на наш взгляд использовать сертификат можно, по аналогии с материнским сертификатом, не только на приобретение жилья, но и на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотеки или ИЖС", — пояснила Орлова.
"Профильные министерства оценивают применение этого механизма положительно, но данный подход надо еще обсудить с экспертами, самими сиротами, оценить, как он будет работать. При продуманных мерах по ресурсному обеспечению жилищного сертификата и гарантиях со стороны регионов, по нашим оценкам, реально за два-три года кардинально разрубить "гордиев узел" — улучшить ситуацию с жилищными правами лиц из числа сирот", — уверена аудитор.
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Недвижимость , Видео , Светлана Орлова , Счетная палата , РИА Новости
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