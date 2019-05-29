Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
64.90
72.45
72.40
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.52
72.16
Индексы и котировки Brent
68.86
–0.22 Золото
1283.49
–0.02 РТС
1264.85
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1152
–0.0052
14.05
1.1204
26.05
15.05
03.05

В Москве подешевели апартаменты 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя цена строящихся апартаментов в Москве к маю 2019-го составила 275,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
За апрель в городе подешевели апартаменты всех классов, отмечают аналитики, но снижение средних ценовых показателей было небольшим — на уровне 1,2-1,6 процента. В комплексах комфорт-класса стоимость «квадрата» уменьшилась до 156 тысяч рублей, в объектах бизнес-класса — до 221,3 тысячи рублей, в премиум-классе — до 447,6 тысячи рублей.
По данным «Бон Тон», всего в Москве (без учета присоединенных территорий) выставлено на продажу около 9,4 тысячи строящихся апартаментов, или 621 тысяча квадратных метров недвижимости этого типа. Больше всего апартаментных комплексов в Северном округе — почти 31 процент от общего объема предложения. На втором месте Центральный округ с 23,5 процента, на третьем — Северо-Восточный с долей в 20 процентов. Минимальные показатели в сегменте апартаментов у Восточного и Юго-Восточного округов.
«Порядка 25 процентов предложения апартаментов находится на нулевом цикле строительства, — уточняется в предоставленных материалах. — Вместе с объемом на стадии монтажа первых этажей цифра возрастает до 33,7 процента. На заключительной стадии (от фасадно-отделочных работ до стадии ввода) представлено 57,8 процента рынка апартаментов».
Осенью 2018-го Минэкономразвития не поддержало механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы. Формально апартаменты по-прежнему имеют статус коммерческой недвижимости, хотя по факту большинство из них выполняют жилую функцию.
Последние новости
Евросоюз отреагировал на беспорядки в Косове Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства Задержан гендиректор крупнейшего в России добытчика урана
Комментарии
Недвижимость , Госдума , Минэкономразвития , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бедные россияне: денег станет еще меньше
В Huawei рассказали о судьбе компании в России
Доллар преодолел психологическую отметку9
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»71
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина39
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:43
Биткоин обновил годовой рекорд
Рынки
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение