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Кабмин предложил законопроект о продлении «дачной амнистии» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий продлить возможность оформления прав в упрощенном порядке на дома, построенные на садовых участках ("дачную амнистию"), до 1 марта 2020 года. Об этом говорится в распоряжении на сайте кабмина.
Действующее законодательство подразумевает, что с 4 августа 2018 года строительство жилых и садовых домов на садовых земельных участках происходит в новом уведомительном порядке, говорится в справке к документу. При этом до 1 марта 2019 года допускались кадастровый учет и регистрация прав на жилые строения и жилые дома на участках без направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции или об их окончании.
Однако многие граждане не провели регистрации прав и постановку на кадастровый учет в упрощенном порядке, в связи с этим в законопроекте предлагается продлить возможность упрощенного оформления прав на такие объекты до 1 марта 2020 года, указывается в справке.
Одновременно законопроект уточняет условия кадастрового учета и регистрации прав на строения "в целях исключения возможных препятствий при регистрации права собственности на жилые или садовые дома".
"Дачная амнистия" действует с сентября 2006 года. В 2010 году упрощенный порядок оформления домов на садовых участках продлевался еще на восемь лет.
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Недвижимость , Госдума
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