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Почему москвичи хотят продать реновационное жилье 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитический центр НАФИ выяснил, что почти четверть москвичей, ставших участниками программы реновации пятиэтажек, планируют продать выданные им квартиры в новых домах ради покупки другого жилья. По данным «Ридуса», некоторых из них не устраивают предложенные варианты, а другие хотят получить финансовую выгоду.
Председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков заявил изданию, что не все готовы «взять, что дают не глядя».
По его данным, некоторых москвичей с самого начала не устраивают предложенные варианты, поэтому сразу же после получения ключей они начинают искать квартиры для обмена. Обменять их они хотят на что-то, «к чему у них реально лежит душа».
Второй причиной продажи нового жилья Кушаков назвал желание заработать на такой сделке, например, при обмене первичного жилья на вторичное. По его данным, средняя стоимость двушки в новостройке для «переселенцев» составляет десять миллионов рублей. Купить «двушку» в том же районе, но в доме 1980-х годов можно за девять миллионов, причем по качеству эта квартира будет не хуже. Однако за сделку люди отдают риелторским агентствам примерно пять процентов от суммы, в итоге «навар» не превысит полмиллиона рублей.
Программу реновации пятиэтажек в Москве утвердили в 2017 году. В нее вошли более пяти тысяч домов площадью 16,3 миллиона квадратных метров с одним миллионом жильцов.
По данным исследования НАФИ, 24 процента москвичей пока не определились с планами в отношении нового жилья. Шесть процентов жителей сносимых домов рассчитывают на денежную компенсацию вместо квартиры, а 45 процентов хотят оставить новую недвижимость себе.
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