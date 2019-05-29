Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.13
$
65.00
72.62
72.70
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.33
73.64
Индексы и котировки Brent
69.42
+0.03 Золото
1281.70
+0.01 РТС
1275.92
+0.45
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1133
–0.0072
14.05
1.1204
26.05
15.05
03.05

Названы города России с самыми тесными квартирами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В крупных российских городах сокращаются площади квартир в строящихся проектах из-за роста стоимости жилья. Об этом говорится в исследовании «Авито Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Застройщики, работающие в 23 крупнейших российских городах, урезают планировки, чтобы не допустить удорожания квартир в своих ЖК, отмечают в «Авито».
«Средняя площадь [выставленного на продажу] жилья превышает 60 квадратных метров только в двух столицах: в Москве она составляет 65,6, а в Санкт-Петербурге — 61,3 метра», — говорится в исследовании.
Сильнее всего, по статистике компании, сокращаются площади однокомнатных квартир и студий. Метраж жилья с тремя и более комнатами остается неизменным, а в некоторых городах даже растет.
«Для потенциальных владельцев студий цена важнее, чем для клиентов, приобретающих более просторные квартиры. На фоне роста стоимости недвижимости они пытаются сэкономить за счет уменьшения площади, в то время как более платежеспособные покупатели, если и заинтересованы в экономии, то прежде всего за счет изменения локации и других параметров жилья», — объясняет тренд управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.
В мае 2019-го средняя площадь выставленной на продажу квартиры составила 55,2 квадратных метра. Минимальный показатель — 50,7 квадратных метра — зафиксирован в Ижевске.
В Ростове-на-Дону, Омске и Уфе метраж также оказался заметно меньше, чем в среднем по России: 53,1 метра, 53,6 и 53,7 «квадрата» соответственно.
Ранее аналитики «Мир Квартир» проанализировали российский рынок квартир минимальной площади. По их статистике, самым компактным предложением стала 12-метровая квартира в Казани, второе место досталось квартире площадью 12,5 метра в Новосибирской области. Третью строчку заняло жилье площадью 12,7 «квадрата» из города Миасс Челябинской области. Аналитики отметили, что в каждом крупном российском городе можно найти предложение жилья площадью меньше 15 квадратных метров.
Последние новости
США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытаниях Саакашвили вернулся на Украину В Генпрокуратуре Украины признали незаконность военных действий в Донбассе
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные офшоры
Маневр Евразийского союза: Молдавию променяют на Сингапур
Госдума приняла важное решение в сфере ЖКХ8
Сбербанк ведет переговоры с SOCAR по Антипинскому НПЗ1
Россия запуталась в «Антоновых»7
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании Статьи
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
02:45
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
03:35
Пакистан отказался от российского газа
Экономика
00:35
Силуанов отказался платить за «косяки» «Транснефти»
Компании
01:00
В России стало некому работать
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение