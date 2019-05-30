Куба либре

Самый скандальный карибский остров — Кубу — ежегодно посещают десятки тысяч россиян, но остаться здесь навсегда или хотя бы купить жилье для отпуска пока решаются немногие. Это объяснимо — у большинства туристов странные ассоциации с Кубой — сигары, ром, Фидель Кастро и генеральный секретарь Никита Хрущев, стучащий ботинком по столу в ООН (хотя тот инцидент был связан с Венгерской революцией, а не с Островом свободы). Съездить, посмотреть — да, жить — нет. Призрак коммунизма мешает взглянуть на Кубу по-новому — например, как на рынок недвижимости с большими перспективами развития. «Лента.ру» разбиралась, можно ли вообще покупать квадратные метры в стране и сколько они стоят.

Продается и покупается

До недавнего времени покупать недвижимость на Кубе не могли ни местные жители, ни тем более иностранцы — в стране не существовало института частной собственности. В 2011 году кубинцам и иностранцам, постоянно проживающим на острове, разрешили сделки с жильем (правда, ограничив число объектов в собственности двумя — у порядочного гражданина должен быть один основной дом и один — для отдыха, не более того). С 2014 года вкладываться в островную недвижимость могут и нерезиденты.

Ограничения, как и прежде, есть: покупку придется оформить или на предприятие с частично кубинском капиталом, или на полностью принадлежащую покупателю иностранную компанию, или посредством заключения международного финансового соглашения между продавцом и покупателем.

В рамках этих схем недвижимость может приобретаться как для личного пользования, так и с целью развития туристического бизнеса.

Сделки регистрируются местными нотариусами или юристами министерства юстиции . Они подготавливают все документы и проверяют законность продажи. Оплата покупки производится в банке. После завершения всех операций недвижимость нужно перерегистрировать в реестре муниципальной собственности.

Как отмечают эксперты портала Cuba Property Sales, иностранцам на кубинском рынке недвижимости нужно проявлять максимальную осторожность, особенно когда речь идет о выборе совместного предприятия, через которое будет проводиться сделка.

Цена свободы

В целом Куба не так страшна для потенциальных покупателей жилья, как ее малюют: да, рынок молодой, не особо отрегулированный, но активно развивающийся. Сложности с оформлением сделок с лихвой компенсирует относительно низкая стоимость объектов.

В Гаване, например, квартиру на окраине города можно купить и за пять тысяч долларов. В самых «вкусных» районах стоимость частных домов и апартаментов достигает нескольких миллионов долларов.

Объявления о продаже недвижимости размещаются на порталах в интернете (Cubapropertysales.com, Cubaresidence.com, Detrasdelafachada.com и прочих). Во всех крупных городах работают небольшие агентства недвижимости, кроме того, реальные объявления расклеиваются на улицах. Самые востребованные дома — те, которые были построены до окончания Кубинской революции в 1959 году. Их считают «капиталистическими» — на острове, уставшем от давления бескомпромиссного социализма, это гарантия качества.

На портале Numbeo, собирающем информацию о стоимости жизни в разных странах мира, среднюю цену квадратного метра жилья в центральных районах кубинских городов оценивают в 258 долларов (речь о квартирах). «Квадрат» на окраинах в среднем стоит 172 доллара. Ставка аренды для «однушек» в престижных локациях — 354 доллара в месяц. Трехкомнатная квартира обойдется в 503 доллара в месяц. На периферии ценник 66 и 150 долларов соответственно.

В базе Detras de la Fachada много объявлений о продаже квартир по цене до пяти тысяч долларов. Такие объекты есть в Сантьяго-де-Куба, Камагуэе, Маябеке, Гаване и других районах острова. В печально известной провинции Гуантанамо за 4,5 тысячи кубинских песо (местная валюта приравнена к доллару) можно приобрести трехкомнатную квартиру в доме 1996 года постройки.

За все не надо платить

Стоимость жизни на Кубе в целом существенно ниже, чем в России, — по данным Numbeo, примерно на 44 процента. Из относительно дорогого — только вино (в среднем 6,5 доллара за бутылку), молоко (2,25 доллара за литр), яблоки (5,2 доллара за килограмм), мясо (почти девять долларов за килограмм). Пачка неместных сигарет на острове стоит 2,45 доллара, привозное пиво — 1,8 доллара за бутылку. Полтора литра чистой воды обойдутся в доллар, за килограмм фруктов и овощей (зеленый салат, помидоры, апельсины, бананы, картошка и прочее) придется выложить до двух долларов. Дюжина яиц стоит полдоллара, кило местного сыра — около двух долларов.

Для общественного транспорта порядок цен следующий: билет на одну поездку стоит в среднем 11 центов, проездной на месяц — 6,5 доллара. Литр бензина обходится в 1,1 доллара.

Обед на двоих в ресторане средней ценовой категории в среднем стоит меньше 16 долларов, в дешевом можно поесть и за пять долларов (на человека). За капучино придется выложить 1,4 доллара.

Стоимость «коммуналки» на Кубе тоже относительно невысокая: пользователи Numbeo оценили ежемесячный средний платеж за воду, электричество, вывоз мусора и прочие услуги в квартире площадью 85 квадратных метров всего в 10,5 доллара. А вот с интернетом просто беда — он в стране появился недавно, поэтому стоит дорого: 72 доллара в месяц за проводное соединение с неограниченным трафиком. На деле трафик ограничен, в большинстве домов никакого интернета нет — местные ходят в специальные кафе или выходят в сеть через мобильные телефоны. Час во всемирной сети обходится примерно в доллар. Для страны, где средняя месячная зарплата равна 31 доллару, это ужасающе много.

На интернет-форумах Кубу хвалят за климат, природу, доброжелательность местных жителей. Ругают прежде всего за неистребимый «совок» — отелей на острове достаточно, но почти все они нуждаются в реновации. С жильем та же история: по данным министерства строительства , в стране около 3,8 миллиона домохозяйств, из них 39 процентов — в удовлетворительном или плохом состоянии.

Для туристов обветшалые дома в колониальном стиле — красивая картинка. А для покупателей недвижимости — русская рулетка: может, выстоит, а может и нет. Справиться со стрессом помогут мощный финансовый ресурс и кубинский ром. Фидель Кастро, правда, его не любил.