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В Москве с начала года решили проблемы 17 долгостроев 

РИА Недвижимость + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве за пять месяцев текущего года из перечня долгостроев исключено 17 объектов, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.
"Три объекта введены в эксплуатацию, по восьми выданы разрешения на строительство. Еще по шести, где работы либо не были начаты вовсе, либо конструкции демонтированы, проведено благоустройство территорий", — отмечается в нем.
По большей части, ликвидированные долгострои представляли собой объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (коллекторы или гаражи), добавляется в материале.
В настоящий момент в Москве насчитывается 244 проблемных объекта. За прошлый год была решена проблема с 31 долгостроем, говорится в сообщении.
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