В Москве с начала года решили проблемы 17 долгостроев

В Москве за пять месяцев текущего года из перечня долгостроев исключено 17 объектов, говорится в сообщении столичного департамента градостроительной политики.

"Три объекта введены в эксплуатацию, по восьми выданы разрешения на строительство. Еще по шести, где работы либо не были начаты вовсе, либо конструкции демонтированы, проведено благоустройство территорий", — отмечается в нем.

По большей части, ликвидированные долгострои представляли собой объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (коллекторы или гаражи), добавляется в материале.

В настоящий момент в Москве насчитывается 244 проблемных объекта. За прошлый год была решена проблема с 31 долгостроем, говорится в сообщении.