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Путин подписал закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое 

РИА Недвижимость 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое, установив обязательное согласие кворума собственников, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.
Законом устанавливается, что для перевода жилого помещения в нежилое необходим протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о согласии на такой перевод, и письменные согласия собственников всех помещений, примыкающих к переводимому помещению.
Так, предусматривается, что для принятия указанного решения требуется кворум — участие собственников помещений в таком доме или их представителей, обладающих более чем 50% от общего числа голосов.
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