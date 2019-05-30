Путин подписал закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое

Президент России Владимир Путин подписал закон об условиях перевода жилого помещения в нежилое, установив обязательное согласие кворума собственников, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.

Законом устанавливается, что для перевода жилого помещения в нежилое необходим протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение о согласии на такой перевод, и письменные согласия собственников всех помещений, примыкающих к переводимому помещению.

Так, предусматривается, что для принятия указанного решения требуется кворум — участие собственников помещений в таком доме или их представителей, обладающих более чем 50% от общего числа голосов.