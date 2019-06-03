Элитное жилье в Москве обогнало дешевое по темпам удорожания

Элитная недвижимость в Москве дорожает быстрее, чем доступное жилье. Об этом свидетельствуют материалы компании Capital Group, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, с начала 2019 года средние цены в дорогих столичных новостройках увеличились на 5 процентов, в проектах бизнес-класса — всего на 1 процент, а в комплексах комфорт-класса — на 4 процента.

«Темпы роста стоимости лотов на элитном рынке являются одними из самых высоких в Москве», — подчеркивают они.

Квадратный метр в московских домах класса de luxe за пять месяцев 2019-го подорожал на 8 процентов, до 1,1 миллиона рублей, уточняется в предоставленных материалах. В премиум-классе рост составил 2 процента, до 691 тысячи рублей за «квадрат».

В мае текущего года стало известно, что Москва занимает второе место в мире по росту цен на дорогое жилье. За год ко второму кварталу 2019-го цены в московских проектах выросли на 12 процентов. Большее увеличение — 14-процентное — зафиксировано только на рынке недвижимости Берлина.