Росстат назвал самые высокооплачиваемые отрасли

В час те, кто добывает черное золото, зарабатывали в прошлом году в среднем почти 800 рублей.

А те, кто потом делают из него бензин, получали в среднем 735 рублей в час.

Такие данные за 2018 год на своем официальном сайте опубликовал Росстат

Таким образом, если перевести усредненную почасовую оплату в месячную, то получится, что нефтяники в среднем в месяц получают примерно 130 тысяч рублей, а люди, занятые в переработке нефти, чуть меньше — примерно около 120 тысяч.

Добыча угля оплачивается не так щедро. Шахтеры в среднем зарабатывают 430 рублей в час. Иными словами, в месяц при 40-часовой неделе можно заработать примерно 70 тысяч.

Очень неплохо оплачивается сфера производства табачных изделий, где час работы стоит 739 рублей, или около 121 тысячи в месяц. В рыболовстве и рыбоводстве час стоит 627 рублей, что позволяет заработать примерно 100 тысяч рублей в месяц. Чуть выше оплачивается в сферах финансов и страхования — 655 рублей в час. В среднем месячная зарплата также будет в пределах 100 тысяч.

Однако в самых высокооплачиваемых отраслях рост годовых зарплат не превысил 8 процентов. При этом в целом по стране за 2018 год рост оплаты труда превысил 11 процентов и достиг в среднем 331 рубля в час (в 2017 году час стоил 299 рублей).

Быстрее всего росли доходы тех россиян, которые работают в здравоохранении и сфере соцуслуг. По данным Росстата, почасовая оплата там выросла на 20 с небольшим процента — до 260 рублей в час, или до 43 тысяч в месяц. В образовании час в прошлом году стоил 240 рублей. Рост за год — примерно на 15 процентов. Меньше всего зарабатывали занятые в растениеводстве и животноводстве, — 187 рублей в час. В производстве изделий из кожи — 181 рубль и одежды — 188 рублей.