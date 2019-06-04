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«Ъ»: ДОМ.РФ займется развитием территории у Рижского вокзала 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТАСС
ДОМ.РФ планирует заняться привлечением финансирования для проекта РЖД по строительству своего офиса у Рижского грузового двора, сообщает во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам одного из источников издания, правление РЖД 3 июня рассмотрело проект, согласно которому РЖД не будет финансировать строительство ни за свой счет, ни за счет бюджета. В то же время другой источник заявил изданию, что РЖД планирует реализовать проект совместно с ДОМ.РФ, которая будет отвечать за привлечение финансирования и вовлечение земли. Факт переговоров источникам "Коммерсанта" подтвердили в ДОМ.РФ.
Ранее газета "Ведомости" сообщала, что РЖД рассматривает вопрос создания единого офиса на грузовом дворе Рижского вокзала. По ее данным, стоимость проекта оценивается в 72 млрд рублей. Общая площадь "РЖД-сити" — 450 тыс. кв. м, пишут "Ведомости", на реализацию проекта потребуется не менее пяти лет.
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Комментарии
Недвижимость , РЖД , Ведомости , Газета "Коммерсантъ"
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