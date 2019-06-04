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«Издевательство над людьми»: «Дачная амнистия» зашла в тупик 

Рамблер 1 час назад
«Московский комсомолец» пишет, что продлению «дачной амнистии» мешает принятый Госдумой законопроект о новых правилах легализации индивидуальных жилых построек и другие усложняющие ситуацию документы. Издание отмечает, инициативы чиновников могут превратиться в «издевательство над людьми в чистом виде».
Срок действия права на упрощенное оформление дачных участков был продлен с 1 марта 2018-го до 1 марта 2020 года. Закон позволяет россиянам оформлять права на объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) без необходимости получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
«Все должны успеть»: «дачную амнистию» расширят
«МК» отмечает, что прошлым летом Госдума приняла во втором и третьем чтениях большой закон о легализации индивидуальных жилых построек. В результате одна из поправок документа подвела черту под «дачной амнистией» уже с 1 марта 2019 года, на год раньше срока.
Однако в апреле 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что амнистия все же будет продлена до марта 2020 года. Он поручил правительству подготовить соответствующий законопроект. При этом свой вариант «дачной амнистии-2» разработали и в Госдуме.
Комментарии57
Недвижимость , Видео , Дмитрий Медведев , Госдума , Московский комсомолец
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