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Россиянам пообещали ипотеку под три процента годовых 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов анонсировал региональную программу ипотечного кредитования по ставке в три процента годовых. Об этом сообщает ульяновский портал Media73.
По словам Морозова, условия будут действовать для жителей Ульяновской области, строящих жилье в сельской местности. Субсидирование ипотеки планируется ввести в рамках подписанной российским премьер-министром Дмитрием Медведевым программы развития сельских территорий.
« [Программа развития сельских территорий РФ] — практически новый национальный проект, на который направляются триллионы рублей (…) Если население проявляет активность и желание что-то изменить, то деньги будут выделены», — подчеркнул Морозов.
Губернатор поручил районным властям подготовить собственные проекты, включающие, наряду с программой льготного ипотечного кредитования, модернизацию инфраструктуры на селе, льготные условия кредитов для бизнеса, благоустройство сельских дорог и зон отдыха.
Медведев заявил о планах по запуску в регионах России льготных условий жилищного кредитования на селе в мае 2019-го. По словам премьер-министра, наряду со сниженной ставкой правительство рассматривает возможность снижения первоначального взноса по таким кредитам.
«20 процентов — это не очень много. Но для села это все равно может быть очень большая сумма, малоподъемная», — сказал Медведев, добавив, что первоначальный взнос для жителей сельских областей может частично субсидироваться из бюджета.
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Комментарии5
Недвижимость , Дмитрий Медведев , Сергей Морозов
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