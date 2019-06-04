Россиянам пообещали ипотеку под три процента годовых

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов анонсировал региональную программу ипотечного кредитования по ставке в три процента годовых. Об этом сообщает ульяновский портал Media73.

По словам Морозова, условия будут действовать для жителей Ульяновской области, строящих жилье в сельской местности. Субсидирование ипотеки планируется ввести в рамках подписанной российским премьер-министром Дмитрием Медведевым программы развития сельских территорий.

« [Программа развития сельских территорий РФ] — практически новый национальный проект, на который направляются триллионы рублей (…) Если население проявляет активность и желание что-то изменить, то деньги будут выделены», — подчеркнул Морозов.

Губернатор поручил районным властям подготовить собственные проекты, включающие, наряду с программой льготного ипотечного кредитования, модернизацию инфраструктуры на селе, льготные условия кредитов для бизнеса, благоустройство сельских дорог и зон отдыха.

Медведев заявил о планах по запуску в регионах России льготных условий жилищного кредитования на селе в мае 2019-го. По словам премьер-министра, наряду со сниженной ставкой правительство рассматривает возможность снижения первоначального взноса по таким кредитам.