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Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» 

RT на русском + ещё 14 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления как «обманутые дольщики».
«Нам нужно сделать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как «обманутый дольщик», — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать «не обременительным для отрасли способом» и «не нанести ущерба объёмам жилищного и другого строительства».
В свою очередь министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что в настоящее время в России находится в стройке 123,5 млн кв. м.
При этом в стране за два года планируется полностью перейти на систему эскроу-счетов в долевом строительстве.
Ранее RostovGazeta передавала, что в Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемым в обмане дольщиков на 38 млн рублей.
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Комментарии106
Недвижимость , Владимир Якушев , Владимир Путин
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