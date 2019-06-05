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Названы города России с дешевеющим жильем 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Аналитики проанализировали рынок вторичной недвижимости в 115 городах России за пять лет и выяснили, что в 60-ти из них цены на жилье стали выше, а в 55-ти — снизились. Материалы исследования, подготовленного порталом Domofond.ru, есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Существеннее всего с 2014 года стоимость «вторички» упала в Кирове — на 22 процента, до 40 тысяч рублей за квадратный метр. Второе место по сокращению цен заняла Элиста (-14 процентов, до 34,4 тысячи рублей за метр), а третье — Смоленск (-13,6 процента, до 43,1 тысячи рублей).
Также заметно — на 12-13 процентов — подешевели квадратные метры в Йошкар-Оле, Новгороде, Белгороде, Саранске, Калуге, Кемерове и в Челябинске.
Лидерами по темпам роста стоимости «вторички» в свою очередь стали Сочи и Геленджик, где ценники с 2014 года увеличивались непрерывно. В Сочи квадратный метр подорожал на 41 процент, до 121 тысячи рублей, в Геленджике — на 32 процента, до 85 тысяч рублей. Топ-3 замыкает Санкт-Петербург: здесь стоимость жилья за пять лет увеличилась на 31 процент, до 132,5 тысячи рублей за квадратный метр.
«Основной причиной роста цен в Сочи является улучшение транспортной доступности и развитие инфраструктуры благодаря Олимпиаде, которая прошла в 2014 году, — поясняется в предоставленных материалах. — Можно сказать, что во всех городах, которые находятся рядом с Сочи, цены на недвижимость выросли. Исключение составляет только Туапсе».
Ранее, в мае текущего года, были названы лучшие города России для оплаты жилья материнским капиталом. В лидерах рейтинга оказались Магнитогорск, Курган и Саратов.
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Недвижимость , Lenta.ru
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