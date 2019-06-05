В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека

Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев на круглом столе в рамках Международного салона "Комплексная безопасность-2019".

"Планируется, что с 2020 года мы приступим к реализации пилотного проекта. Планируется, что в нем будут участвовать более 5 тыс. человек", — сказал он.

Кобзев пояснил, что сейчас сотрудники МЧС в зависимости от формы службы могут получить единую социальную выплату для приобретения жилья или иную помощь. По его словам, на получение единой выплаты имеют право 11 тысяч человек.

Он пояснил, что концепция льготной ипотеки предусматривает следующий механизм: 30% будет вносить государство, остальную сумму выплачивает сотрудник по ставке 6%. Замглавы МЧС отметил, что сотрудник также сможет сделать первоначальный взнос из собственных средств, ставка по ипотеке также в этом случае будет составлять 6%.