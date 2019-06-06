Раскрыты данные о самой маленькой квартире Москвы

Минимальная площадь квартиры, выставленной на продажу в российской столице, — 11 квадратных метров. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Малогабаритный объект, требующий ремонта, расположен в жилом доме на Ферганской улице в районе Выхино-Жулебино (Юго-Восточный округ). Владелец оценил его в 1,99 миллиона рублей. Квартиру можно купить только за наличные. В помещении есть спальная зона и санузел.

Чуть больше — 2,15 миллиона — просят за 12-метровую квартиру в доме на улице Бестужевых (район Отрадное, Северо-Восточный административный округ). На Никитинской улице (Измайлово, Восточный округ) аналитики обнаружили студию площадью 14,5 метра, также требующую ремонта и оцененную в те же 2,15 миллиона.

Кроме того, единичные малогабаритные объекты можно найти в Митино и в Марьино. Их стоимость составляет от 2,26 миллиона до 2,4 миллиона рублей.

«В последнее время подобные микростудии появляются в продаже все чаще, составляя серьезную альтернативу обычным комнатам не только в Москве, но и в Петербурге, — отмечается в предоставленных материалах. — Перепланировке, как правило, подвергаются квартиры, расположенные на первых этажах. Нередко переводятся в жилой фонд и нежилые помещения первых этажей. Приобретая такое жилье, покупатель может рассчитывать на московскую прописку, однако не факт, что по документам он станет собственником студии — комната с перепланировкой может по-прежнему считаться долей».

В феврале этого года была выведена формула идеальной московской квартиры. Таковой большинство сочли бюджетный лот в шаговой доступности от действующих станций метро, расположенный в доме, построенном десять и более лет назад.