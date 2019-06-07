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Названы районы Москвы с самыми желанными квартирами 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Пятерку столичных районов, вторичное жилье в которых наиболее востребовано у покупателей, в июне 2019-го составили Северное Тушино, Западное Дегунино, Гольяново, Нижегородский и Косино-Ухтомский. Об этом говорится в материалах агентства Homeapp (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Каждая вторая квартира в этих районах продается быстрее, чем за три месяца, отмечают аналитики компании. При этом из 44-46 тысяч квартир, составляющих ежемесячный объем экспозиции на столичном рынке, в течение трех месяцев продается не более 27 процентов объектов.
Аналитики Homeapp подчеркивают, что динамику невозможно объяснить одними только низкими ценами на недвижимость в Северном Тушино, Западном Дегунино, Гольяново, Нижегородском и Косино-Ухтомском районах.
«В районах Лефортово, Ростокино, Лосиноостровский, Котловка, Северное Бутово цена такая же, как в районах из самой востребованной пятерки, а продажи идут в 2-2,5 раза медленнее», — отмечается в материалах.
В список районов, которые отличаются самыми низкими темпами продаж жилья, по статистике компании, вошли локации московского центра, для которых характерно преобладание в структуре предложения элитной недвижимости. Антирейтинг составили районы Якиманка, Хамовники, Замоскворечье, Беговой и Тверской.
Ранее эксперты ГК «ФСК» провели исследование, опросив потенциальных покупателей жилья о том, соседство с какими объектами делает многоквартирный дом непривлекательным. В рейтинг объектов негативного соседства вошли крупные свалки, действующие заводы, кладбища, шумные магистрали и ветки железной дороги.
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Недвижимость , Lenta.ru
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