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Открыть магазин в жилом доме станет сложнее 

News.ru + ещё 3 9 июня 2019
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Новый порядок перевода жилых помещений в нежилые вступил в силу 9 июня. Теперь для того, чтобы осуществить это, потребуется заручиться поддержкой жильцов подъезда, где будет располагаться будущий магазин или салон красоты.
Закон призовет малый бизнес к порядку, заставит его прислушиваться к мнению соседей. В целом соблюдать правила общежития — это обязанность предпринимателя, который открывает своё дело в жилом доме, — рассказал руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.
По его словам, поправки были внесены после многочисленных жалоб со стороны россиян. Чтобы перевести жилое помещение в коммерческое, нужно выполнить несколько условий. Прежде всего необходимо предоставить письменные согласия жильцов прилегающих квартир. Кроме того, бизнесмен обязано соблюсти все требования к будущему помещению: оснастить его системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности и сигнализацией, передаёт «Российская газета».
Ранее News.ru писал, что власти Москвы возместят затраты работающему по франшизе бизнесу. Проект предусматривает субсидии на компенсацию затрат по покупке оборудования, погашение лизинговых платежей и процентов по кредитам.
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Комментарии
Недвижимость , Александр Моор , Правительство Москвы , "Российская газета"
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