Открыть магазин в жилом доме станет сложнее

Новый порядок перевода жилых помещений в нежилые вступил в силу 9 июня. Теперь для того, чтобы осуществить это, потребуется заручиться поддержкой жильцов подъезда, где будет располагаться будущий магазин или салон красоты.

Закон призовет малый бизнес к порядку, заставит его прислушиваться к мнению соседей. В целом соблюдать правила общежития — это обязанность предпринимателя, который открывает своё дело в жилом доме, — рассказал руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор

По его словам, поправки были внесены после многочисленных жалоб со стороны россиян. Чтобы перевести жилое помещение в коммерческое, нужно выполнить несколько условий. Прежде всего необходимо предоставить письменные согласия жильцов прилегающих квартир. Кроме того, бизнесмен обязано соблюсти все требования к будущему помещению: оснастить его системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности и сигнализацией, передаёт «Российская газета».