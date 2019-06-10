Соципотеку получили еще 48 подмосковных врачей

Очередная церемония вручения свидетельств на улучшение жилищных условий по программе «Социальная ипотека» состоялась в доме правительства Московской области . Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 10 июня.

Свидетельства получили 48 медиков, уточнила министр жилищной политики региона Инна Федотова . По ее словам, всего в этом году более 250 специалистов получат сертификаты на социальную ипотеку.

Заместитель министра здравоохранения региона Елена Утемова в свою очередь отметила, что данная программа, наряду с другими видами соцподдежки, делают систему здравоохранения области перспективной.