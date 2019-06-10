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Соципотеку получили еще 48 подмосковных врачей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Очередная церемония вручения свидетельств на улучшение жилищных условий по программе «Социальная ипотека» состоялась в доме правительства Московской области. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 10 июня.
Свидетельства получили 48 медиков, уточнила министр жилищной политики региона Инна Федотова. По ее словам, всего в этом году более 250 специалистов получат сертификаты на социальную ипотеку.
Заместитель министра здравоохранения региона Елена Утемова в свою очередь отметила, что данная программа, наряду с другими видами соцподдежки, делают систему здравоохранения области перспективной.
С начала реализации программы более 1,3 тысячи специалистов получили субсидии на приобретение жилья. Социальная ипотека была инициирована губернатором Андреем Воробьевым. В прошлом году она распространилась также на специалистов спортивной отрасли. Глава региона неоднократно заявлял, что уровень медицины в Подмосковье должен соответствовать мировым стандартам, а для этого необходимо привлекать профессионалов своего дела.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Андрей Воробьев , Инна Федотова , Правительство московской области
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