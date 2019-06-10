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Найдена самая дорогая квартира России 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Самая дорогая квартира России находится в Москве. Это 530-метровые апартаменты на 14 этаже многофункционального комплекса «Москва» на Охотном ряду. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Апартаменты со свободной планировкой и видами на Манежную площадь и здание Госдумы выставлены на продажу за 1,7 миллиарда рублей. Как отмечают аналитики компании, жилье ищет покупателей не менее двух с половиной лет.
На втором месте по стоимости — 500-метровая квартира в одном из элитных ЖК Петербурга, который представляет собой проект редевелопмента исторического особняка. Жилье оценено продавцами в 680 миллионов рублей.
Третье место досталось квартире площадью 320 квадратных метров в элитном доме на побережье Сочи. Шестикомнатное жилье выставлено на продажу за 290 миллионов рублей.
В пятерку самых дорогих квартир России вошли также объекты из Екатеринбурга и Казани. Их стоимость — 150 и 139 рублей соответственно.
Ранее в «Мир Квартир» составили рейтинг самого дешевого жилья России. Первое место в нем досталось 20-метровой «однушке» на окраине Краснодара. Эту недвижимость выставили на продажу за 150 тысяч рублей.
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Недвижимость , Госдума , Lenta.ru
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