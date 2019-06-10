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Определена стоимость всего жилья Москвы 

Lenta.ru + ещё 1 8 часов назад
Фото: ТАСС
Совокупная стоимость всей жилой недвижимости российской столицы в июне 2019 года составила 56 триллионов рублей. Об этом говорится в материалах аналитиков Savills (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
В компании подсчитали, что в среднем на одного москвича приходится доля жилой недвижимости, эквивалентная 4,4 миллиона рублей.
Округами с самой дорогостоящей недвижимостью остаются ЦАО и ЗАО — совокупная стоимость жилья в них составляет 10 и 8,7 триллиона рублей соответственно. «Суммарно на данные локации приходится примерно треть от всей стоимости жилой недвижимости столицы», — отмечается в материалах Savills.
Относительно лета 2017-го недвижимость Москвы подорожала на семь процентов. Причиной роста цен аналитики компании называют большой объем нового строительства. По их прогнозу, при сохранении темпов строительства на уровне 2019 года к 2022-му совокупная стоимость московского жилья вырастет до 60 триллионов рублей.
Ранее аналитики компании Est-a-Tet исследовали рынок московского жилья и определили ценовые минимум и максимум. По их данным, самая дешевая столичная квартира стоит 2,4 миллиона рублей, самая дорогая — 2,4 миллиарда рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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