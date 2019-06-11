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Россиян защитят от кибермошенничества с жильем 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Комитет Госдумы по строительству и законодательству разработал поправки в федеральный закон «О регистрации недвижимости», призванные защитить граждан от мошеннических действий с жильем. Речь идет, в частности, об аферах, совершаемых при помощи электронной подписи. Об этом сообщается на сайте комитета во вторник, 11 июня.
Как отмечается в сообщении, в последнее время выявились новые мошеннические схемы завладения чужой недвижимостью — посредством дистанционной подачи документов на госрегистрацию прав с незаконным использованием электронной подписи собственника.
«Применение такого способа идентификации, как усиленная квалифицированная электронная подпись, не защищено от риска получения неправомочным лицом ключа проверки, который может храниться на флэш-картах, CD-дисках. С развитием технологий развиваются возможности не только у добропорядочных лиц, но и у мошенников, поэтому необходимы дополнительные способы защиты прав добросовестных граждан», — подчеркивают депутаты.
Они предлагают дополнить закон о госрегистрации недвижимости несколькими положениями. Главное — переход права на недвижимость на основании электронного заявления будет возможен только в том случае, если собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи документов. Объекты недвижимости, статус которых разрешено менять через интернет, будут отмечены специальной меткой.
«Без отметки Росреестр не сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной форме, и они будут возвращены заявителю»,
— поясняется в материалах комитета по строительству.
При этом отметка может быть проставлена в Росреестре только на основании личного заявления владельца недвижимости, либо посредством почтового отправления в Росреестр, в котором подлинность подписи нотариально заверена.
Необходимость защиты владельцев недвижимости от кибермошенничества стала очевидной после того как в Москве была раскрыта крупная квартирная афера: злоумышленники переоформили на себя жилье москвича, подделав его электронную подпись. По сути электронная подпись дает возможность проворачивать махинации с имуществом, обладая лишь паспортными данными собственника.
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Комментарии
Недвижимость , Госдума , Росреестр
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