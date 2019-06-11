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В России запустили ипотеку под один процент годовых 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Белгородской области начала работать программа льготного ипотечного кредитования для молодых семей. Жилищные займы под один процент годовых выдаются на строительство жилья в сельской местности. Об этом сообщает «Российская Газета».
Программа принята ради сохранения вымирающих сел. Жителям региона, желающим построить дом в таких населенных пунктах, будут выдаваться кредиты на сумму до трех миллионов рублей по субсидированной ставке. В течение трех первых лет кредит будет бесплатным для заемщиков, затем будет действовать ставка в один процент годовых.
При появлении в семье детей заемщики получат дополнительные льготы: при рождении первого ребенка сумму долга сократят на миллион рублей, такие же меры будут применяться и при рождении каждого из последующих детей. Таким образом, для семей с тремя детьми кредит окажется бесплатным.
Средства на программу будет выделять Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Обязательным условием для участия в программе является проживание на территории Белгородской области в течение года и более, наличие профессии и постоянного дохода.
По информации издания, первые заявки от жителей региона, желающих участвовать в программе, уже приняты.
Ранее о необходимости предоставлять льготную ипотеку для жителей сельской местности говорил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. «Нужно поискать какой-то выход, имея в виду и государственные возможности: в ряде случаев просто просубсидировать, в том числе, допустим, на какие-то первоначальные траты», — отметил Медведев.
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