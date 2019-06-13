СМИ: Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября

Срок перехода застройщиков на использование эскроу-счетов вместо действующих в настоящее время договоров долевого участия (ДДУ) может быть перенесен с 1 июля на 1 октября текущего года. Об этом в четверг пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на участника совещания, которое прошло 11 июня у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева

Минстрое не стали комментировать эти данные.

На совещании Якушев заявил, что степень готовности зданий будет определяться вплоть до 1 октября текущего года. Как рассказал источник, фактически это дает возможность большей части застройщиков привлекать средства по ДДУ — как сейчас — без кредитования и после 1 июля.

В настоящее время предполагается, что уже с 1 июля 2019 года все застройщики перейдут на использование специальных банковских счетов (эскроу-счетов), которые будут использоваться при продаже квартир гражданам. Таким образом они не смогут финансировать свои стройки, получая напрямую деньги дольщиков. Деньги, которые перечислят покупатели квартир застройщикам, должны будут поступить на специальный банковский счет, доступ к которому девелоперы смогут получить только после завершения строительства и передачи квартир покупателям.

Финансировать же стройки предлагается с помощью банковских кредитов.