Названы регионы с самой высокой смертностью

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В прошлом году самую высокую смертность зарегистрировали в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата

Так, в 2018 году в Москве умерли 122 тысячи человек.

Второе место занимает Московская область, где за год скончались 92 тысячи человек.

Затем идут Краснодарский край (67 тысяч), Санкт-Петербург (59,8 тысяч) и Свердловская область (58,5 тысяч).

Наибольшая рождаемость зафиксирована в Москве — 132,1 тысячи человек. В пятерку лидеров входят Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Тюменская область.

По данным Росстата, всего в 2018 году в России родилось 1,6 миллионов человек, умерло — 1,8 миллионов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в прошлом году смертность выросла в 32 регионах.

В среднем смертность в стране составила 12,4 человека на тысячу населения.