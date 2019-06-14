ЦБ понизил ключевую ставку до 7,50 процента

Замедление годовой инфляции продолжается, констатировал Банк России в итоговом релизе. К 10 июня она дошла до отметки 5 процентов (с апрельских 5,2 процента). В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне, уточнил ЦБ. Рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски по сравнению с мартом снизились.

В этих условиях Банк России понизил прогноз по годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7 процента. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4 процентов. Ранее ЦБ указывал, что динамика роста потребительских цен вернется к этому ориентиру в первой половине 2020 года.

Также ЦБ понизил прогноз темпа по росту экономики в 2019 году с 1,2-1,7 до 1-1,5 процента. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов, допускает регулятор.

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Банк России вернулся к подъему ключевой ставки в 2018 году после трехлетнего цикла ее снижения. ЦБ повышал ставку два раза (в сентябре и декабре), оба повышения проводились с шагом 0,25 процентного пункта, в итоге показатель составил 7,75 процента. Сентябрьское повышение было реакцией регулятора на колебания финансовых рынков и обесценение рубля. В декабре ставка повышалась как страховка от инфляционных рисков.

На заседании 8 февраля 2019 года ЦБ не изменил ключевую ставку, отметив низкий уровень годовой инфляции в январе и умеренный вклад от повышения ставки НДС в потребительские цены. 22 марта Банк России также не изменил ставку, отметив, что допускает переход к ее снижению в 2019 году. Новостью заседания 26 апреля стало сужение временного коридора снижения ставки уже до второго-третьего квартала.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 26 июля.