Названы города мира с самым дорогим жильем

Эксперты проанализировали максимальную цену квадратного метра жилья в элитном сегменте за последние 5 лет и составили десятку самых дорогих городов.

Возглавил рейтинг Гонконг, где средняя стоимость квадратного метра составила 45,8 тысячи долларов, говорится в исследовании компании Knight Frank. Максимальная стоимость жилья в этом городе была зафиксирована в 2016 году — 3030 тысяч долларов за квадратный метр.

На втором месте Лондон, где квадратный метр высокобюджетного жилья стоит 32,5 тысячи долларов, на третьем — Нью-Йорк со стоимостью квадратного метра 32,2 тысячи долларов.

Москва в десятку не вошла — по итогам первого квартала текущего года квадратный метр на рынке дорогого жилья в российской столице стоил 12,6 тысячи долларов.