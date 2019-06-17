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Названы города мира с самым дорогим жильем 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: SHUTTERSTOCK.COM
Эксперты проанализировали максимальную цену квадратного метра жилья в элитном сегменте за последние 5 лет и составили десятку самых дорогих городов.
Возглавил рейтинг Гонконг, где средняя стоимость квадратного метра составила 45,8 тысячи долларов, говорится в исследовании компании Knight Frank. Максимальная стоимость жилья в этом городе была зафиксирована в 2016 году — 3030 тысяч долларов за квадратный метр.
На втором месте Лондон, где квадратный метр высокобюджетного жилья стоит 32,5 тысячи долларов, на третьем — Нью-Йорк со стоимостью квадратного метра 32,2 тысячи долларов.
Москва в десятку не вошла — по итогам первого квартала текущего года квадратный метр на рынке дорогого жилья в российской столице стоил 12,6 тысячи долларов.
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