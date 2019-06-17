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В Москве подорожали дешевые квартиры 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Средневзвешенная цена предложения квартир в новостройках комфорт-класса, реализуемых в старых границах Москвы, за май 2019-го выросла на 1,6 процента, до 166,9 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материалах агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Недорогие квартиры в столице уверенно дорожают, констатируют эксперты: за последний год в комплексах комфорт-класса рост стоимости квадратного метра превысил восемь процентов. Новостройки экономкласса также увеличились в цене — стоимость квадратного метра к июню составила 121,3 тысяч рублей. Это на 10 процентов больше, чем год назад, и почти на четыре процента выше апрельских показателей.
Как отмечают аналитики, среди округов по дороговизне новостроек комфорт-класса лидирует Северо-Западный — здесь стоимость квадратного метра составляет 181,9 тысячи рублей. Самый доступный «комфорт» представлен на территории Зеленограда (126,9 тысячи рублей за метр).
В экономклассе самым дорогим округом является Южный, где «квадрат» строящихся квартир стоит 173 тысячи рублей. Самые дешевые метры — по цене 115,7 тысячи рублей — предлагаются на юго-востоке.
Ранее в июне была названа реальная цена жилья в Москве. По мнению аналитиков, возведение среднестатистического столичного «квадрата» в 2019 году обходится застройщикам в 86,5 тысячи рублей.
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Недвижимость , Lenta.ru
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