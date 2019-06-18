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В России узаконят «пригодное для жизни» ветхое жилье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Мария Плотникова / РИА Новости
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозы для жизни и здоровья граждан. Об этом «Известиям» рассказала представитель вице-премьера Виталия Мутко.
В Минстрое пояснили, что разница между аварийным и ветхим жильем «существенная». По мнению ведомства, в то время как аварийное жилье создает угрозу жизни и здоровья и требует переселения жильцов, ветхое жилье может эксплуатироваться. Такие дома останутся в программе капитального ремонта и будут находиться под постоянным наблюдением технического состояния.
Предполагается, что к концу июня работа над поправками в Жилищный кодекс и 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» будет завершена, после чего он будет внесен на рассмотрение в Госдуму.
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Недвижимость , Виталий Мутко , Госдума , Минстрой , газета "Известия"
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