Росстат оценил рост ВВП в январе–марте

Рост ВВП в I квартале 2019 года, по данным Росстата, составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это совпадает с предварительной оценкой, опубликованной статистическим ведомством ранее.

Объём ВВП России в январе–марте 2019 года составил 24 трлн 487,1 млрд рублей, а его дефлятор за этот период по отношению к ценам I квартала 2018 года составил 108,5%, говорится на сайте ведомства.

Наибольший рост индекса физического объёма валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, а также финансовая и страховая деятельность, — пояснили в Росстате