Банки попросили входить в положение оставшихся без жилья должников

Банкам следует прекращать взыскание задолженности с тех недобросовестных ипотечных заемщиков, которые уже лишились заложенного по договору кредита жилья, пояснил первый замглавы Центробанка Сергей Швецов . При этом он отметил, что кредитные организации не обязаны прощать долги автоматически, передает РИА Новости.

«Речь идет о том, что после вступления в силу поправок в закон об ипотеке в 2014 году банки не должны требовать с должника выплаты остатка долга по кредиту, если банк получил выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заемщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Но банки иногда продолжают в таких случаях взыскивать долг, пользуясь незнанием заемщиками этой нормы. Мы рекомендовали банкам изучить такие случаи и предпринять меры по устранению нарушений, в том числе, возврату ранее полученных платежей», — отметил Швецов.

По его словам, такой подход не должен быть обязательным для банков, однако регулятор хотел бы, чтобы кредитные организации прибегали именно к нему. При этом банк имеет полное право требовать с заемщика выплаты оставшейся части долга в том случае, если кредит не был застрахован, отметил Швецов. Также зампред ЦБ призвал банки анализировать каждую конкретную ситуацию и принимать во внимание положение заемщика.

Ранее, 19 июня, ЦБ разослал банкам информационное письмо, в котором призвал списывать долги, остающиеся после того, как недобросовестный заемщик передал банку объект недвижимости, служивший предметом ипотеки. Остаток долга может возникнуть из-за того, что рыночная стоимость жилья не покрывает всей суммы кредита.