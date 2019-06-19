Москвичи полюбили покупать несуществующее жилье

Доля сделок с квартирами в московских жилых комплексах на этапе котлована, до фактического начала строительства, с 2017 года выросла в четыре раза. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков bnMAP.pro (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В 2019-м на такие сделки приходится не менее 25 процентов всех покупок первичного жилья в столице, отмечают в компании. Еще 50 процентов квартир продается на этапе монтажа и отделки ЖК.

Аналитики компании объясняют тенденцию стремлением застройщиков получить право строить по старым правилам, без использования эскроу-счетов. После 1 июля 2019 года компании, которые реализовали менее десяти процентов квартир, лишатся такого права. Именно это, как считают в bnMAP.pro, побуждает застройщиков наращивать сделки с юрлицами, охотно приобретающими жилье «на котловане».

«Нельзя не отметить аналогичную тенденцию и со сделками в адрес физических лиц», — добавляют в компании, уточняя, что в этом случае речь идет о стремлении конечных покупателей максимально сэкономить на жилье.

Ранее о росте спроса на новостройки низкой строительной готовности сообщали и аналитики ЦИАН . По их статистике, доля сделок с ЖК на этапах нулевого цикла, фундамента и строительства первых этажей в 2019 году достигла 50 процентов первичного рынка.

Правила жилищного строительства в России меняются с 1 июля 2019 года. В частности, средства дольщиков должны будут вноситься на эскроу-счета, доступ к ним застройщики будут получать только после сдачи ЖК, Предполагается, что финансирование строек будет вестись за счет банковских кредитов. В связи с нововведением в отрасли прогнозируют рост цен на жилье.