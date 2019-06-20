В россиянах проснулась страсть к коммунальному быту

Спрос на вторичные квартиры в крупных городах России за год вырос на 1,4 процента, тогда как на комнаты — на 34,6 процента. Об этом говорится в предоставленном «Ленте.ру» исследовании компании «Авито Недвижимость».

В компании объясняют тенденцию ценовой ситуацией.

«Квартиры дорожают, поэтому россияне переселяются в комнаты, — говорится в материалах аналитиков — Растущая из месяца в месяц цена квартир вынуждает многих россиян думать о более бюджетных вариантах жилья».

За год спрос на покупку комнат вырос в 22 из 23 вошедших в исследование крупных городов. Исключением оказался Саратов, где интерес к этому формату жилья снизился на 6,4 процента. Значительнее всего — на на 76,2 процента — выросла востребованность комнат в Тольятти. С некоторым отставанием похожая динамика зафиксирована в Ульяновске, Воронеже и Волгограде.

По статистике «Авито», средняя стоимость вторичной квартиры в России выросла за год на восемь процентов, тогда как комнаты подешевели на 3,1 процента. Предложение комнат за год снизилось на 2,2 процента, подсчитали в компании.

«Спрос на бюджетный вариант жилья [в крупных городах России] высокий, цены не растут так сильно, что обусловлено особенностями этого рынка. Приобретая комнату, покупатели часто берут на себя риски, связанные с юридическими вопросами, с коммуникацией с другими собственниками и так далее», — прокомментировал данные исследования управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Весной 2019-го аналитики петербургского агентства недвижимости «Доли.ру» провели опрос, который показал, что основной проблемой, подстерегающей покупателей комнат и долей в квартирах северной столицы, являются неадекватные соседи.