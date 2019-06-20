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Путин пообещал довести до конца решение проблемы обманутых дольщиков 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Работа по решению проблемы обманутых дольщиков будет доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам прямой линии.
«Сделать это не так просто. Обязанность лежит не только на федерации, но и в значительной степени на регионах», — сказал глава государства.
По его словам, в первую очередь необходимо выявить всех дольщиков, понять, кто и как пострадал.
«Эта работа ведётся. Так же, как и ведётся работа по обеспечению людей жильём, в том числе с участием регионального либо федерального бюджета. Мы делаем это, вкладываем необходимые ресурсы и обязательно доведём это до конца», — заявил Путин.
Он подчеркнул, что пора перейти на новую систему финансированию жилья, сделать её цивилизованной и современной.
Ранее Путин поручил в ближайшие несколько лет избавиться от такого «позорного явления», как обманутые дольщики.
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