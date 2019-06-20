Самый дорогой дом России нашли на Рублевке

В июне 2019-го самым дорогим домом, выставленным на продажу в России, оказался особняк в районе Рублево-Успенского шоссе. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Лот, включающий участок в 135 соток с расположенными на нем домом площадью 1700 квадратных метров, гостевым домом и хозяйственными постройками, выставлен на продажу за 3,6 миллиарда рублей. Как уточняют в компании, в главном доме восемь спален, два кабинета, есть библиотека, спа-центр и спортзал, а также винная комната и собственный кинотеатр.

Второе место рейтинга аналитики отвели 560-метровому дому, который продается за 2,94 миллиарда. Этот объект расположен в столичном Серебряном бору. Третье место досталось выставленному на продажу в Сочи комплексу из трех коттеджей на участке. Лот выставлен на продажу за 969 миллионов рублей. Помимо жилья, на участке расположены теннисный корт и действующий частный храм.

В пятерку самых дорогих домов вошли также объекты из Ялты и Санкт-Петербурга. Объект-рекордсмен из северной столицы расположен на Каменном острове. Этот 1300-метровый дом на участке в 12 соток продается за 730 миллионов рублей. Лот, выставленный на продажу в Крыму, как и сочинский, представляет собой комплекс зданий — но эти объекты не достроены. Владелец недвижимости рассчитывает продать ее за 480 миллионов рублей.