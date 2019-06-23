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В России выросли долги по ипотеке 

РИА «ФедералПресс» + ещё 7 6 часов назад
Фото: pxhere.com
Это выяснилось в исследовании. Долг составляет несколько миллиардов.
Исследователи из компании «Эквифакс» выяснили, что россияне стали чаще получать долги по ипотеке. Оказалось, что суммарный объем долгов по подобным кредитам равен 80 миллиардам долларам на 30 апреля 2019 года. Это на 35% больше, чем в прошлом году. Так, просроченных кредитов в апреле стало на 5,4%, а с начала 2019 года — 10,2%. До этого Центральный банк заявлял о выдаче кредитов на 7 триллионов рублей. Этот показатель вырос на 23,1%. В организации также отметили, что выдача ипотек может привести к росту стоимости недвижимости, пишет «Коммерсант».
Ранее «ФедералПресс» писал о том, в Россия многодетным семьям, в которых родился третий и последующие дети предоставят компенсацию по ипотеке в размере 450 тысяч рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Недвижимость , Центральный банк России , ФедералПресс
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