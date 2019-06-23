Названы регионы с самой доступной ипотекой

Специалисты Росбанка назвали регионы с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на данные организации.

В ходе исследования аналитики определили, сколько квадратных метров может позволить себе человек, который тратит 50% зарплаты на платеж по кредиту с первоначальным взносом 20% и выплачивает его 15 лет.

Выяснилось, что проще всего купить недвижимость в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе, где заемщик сможет приобрести жилье площадью более 100 квадратных метров.

В пятерку регионов с самой доступной ипотекой также вошли Ненецкий АО (76,3 квадратных метра), Камчатский край (68,2 квадратных метра) и Ханты-Мансийский АО — Югра (67,6 квадратных метра).

Также в Росбанке рассказали о регионах с наименее доступной ипотекой. Первую строчку занял Севастополь (24,9 квадратных метра), вторую — Приморский край (26,1 квадратных метра), а на третьем месте оказалась Москва (27,4 квадратных метра).