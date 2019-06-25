В России предлагают вернуть приватизированную госсобственность

Приватизированное государственное имущество предлагают вернуть путём изъятия его у недобросовестных и неэффективных собственников. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть на заседании 25 июня.

Геннадием Зюгановым. Автором документа выступили депутаты Государственной Думы во главе с руководителем фракции КПРФ

Законопроектом предусматривается принудительное отчуждение в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц на основании постановлений Правительства России , нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

Авторы подчёркивают, что частный собственник не сумел оправдать надежды на эффективное использование государственного имущества. По их мнению, внесённый проект закона позволит повысить эффективность экономики, восстановить социальную сферу и решить социальные вопросы в полном объёме для всех граждан России.

Следует отметить, что Правительство представило отрицательное заключение, где отметило, что концепция законопроекта противоречит основополагающим принципам, закрепленным в Конституции и законодательстве РФ. В частности, согласно Конституции в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (часть 2 статьи 8), право частной собственности охраняется законом, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Также указывается, что законопроектом допускается возмещение стоимости обращенного в государственную или муниципальную собственность имущества в неденежной форме в виде государственных или муниципальных ценных бумаг. «Предлагаемая норма противоречит части 4 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которой государственные займы размещаются на добровольной основе», — отмечается в документе.