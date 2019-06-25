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В России предлагают вернуть приватизированную госсобственность 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: YANDEX.BY/COLLECTIONS
Приватизированное государственное имущество предлагают вернуть путём изъятия его у недобросовестных и неэффективных собственников. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям планирует рассмотреть на заседании 25 июня.
Автором документа выступили депутаты Государственной Думы во главе с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.
Законопроектом предусматривается принудительное отчуждение в государственную или муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц на основании постановлений Правительства России, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
Авторы подчёркивают, что частный собственник не сумел оправдать надежды на эффективное использование государственного имущества. По их мнению, внесённый проект закона позволит повысить эффективность экономики, восстановить социальную сферу и решить социальные вопросы в полном объёме для всех граждан России.
Следует отметить, что Правительство представило отрицательное заключение, где отметило, что концепция законопроекта противоречит основополагающим принципам, закрепленным в Конституции и законодательстве РФ. В частности, согласно Конституции в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (часть 2 статьи 8), право частной собственности охраняется законом, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Также указывается, что законопроектом допускается возмещение стоимости обращенного в государственную или муниципальную собственность имущества в неденежной форме в виде государственных или муниципальных ценных бумаг. «Предлагаемая норма противоречит части 4 статьи 75 Конституции Российской Федерации, согласно которой государственные займы размещаются на добровольной основе», — отмечается в документе.
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Комментарии25
Недвижимость , Геннадий Зюганов , Госдума , КПРФ , Правительство РФ
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