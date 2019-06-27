Китайцы отказываются покупать недвижимость в США на фоне торговой войны

В прошлом году на фоне торговой войны между Китаем и США объемы покупок китайцами недвижимости в США резко упали. С 2017 года по 2018 год объемы продажи недвижимости в США китайским покупателям снизились на 4%, согласно данным крупнейшего сайта по продаже зарубежной недвижимости Juwai.com.

На этой неделе должна пройти встреча Трампа и Си. И до сих пор сохраняются опасения, что сокращение расходов продолжится и дальше.

«Ухудшение торговых отношений между Китаем и США может привести к тому, что китайские инвесторы уйдут на другие ключевые рынки», ─ говорится в сообщении консультанта по недвижимости Knight Frank.

Согласно отчету компании за 2019 год, инвестиции могут уйти в крупные города Австралии, Японии и Великобритании.

В целом, как сообщает Juwai.com, все иностранные расходы на жилье в США в 2018 году упали на 25%.

Надо отметить, что китайские покупатели долгое время отдавали предпочтение американской недвижимости. Однако с учетом роста напряженности в торговой войне и ужесточением контроля Китая над оттоком денег из страны, все это становится ненадежным.

Поскольку торговая война между Вашингтоном и Пекином длится чуть более года, «запросы китайских покупателей на покупку недвижимости в США сократились в 4 из 5 последних кварталов», ─ сказала генеральный директор Juwai.com Кэрри Лоу.

«В I квартале 2019 года запросы китайских покупателей на покупку недвижимости в США снизились на 27,5% по сравнению с годом ранее», ─ отмечает Лоу.

Но торговая война ─ не единственный фактор, способствующий упадку. Официальные предупреждения о путешествиях между США и Китаем также влияют на расходы.

В январе 2019 года Государственный департамент США опубликовал предупреждение о поездках в Китай, предлагая гражданам, посещающим Поднебесную, «проявлять повышенную осторожность в Китае из-за произвольного применения местных законов и особых ограничений в отношении людей, имеющих двойное гражданство США и Китая». Китай выпустил в июне предупреждение для китайских граждан и компаний в США, чтобы «усилить профилактические меры и отреагировать должным образом» во время поездок и ведения бизнеса в США.

Это все часть модели, в результате которой США становятся менее привлекательным местом для китайских инвестиций.

«Это эффект Трампа. Сочетание антикитайской политической риторики, ограничения на выдачу виз и тарифы. Эффект Трампа подрывает движущие силы китайского спроса на недвижимость в США» и наносит ущерб «репутации страны как безопасного места для инвестиций», ─ добавила она. Контроль за капиталом

Некоторые эксперты говорят, что сокращение покупок китайцами недвижимости в США можно объяснить внутренним давлением в Китае.

Нил Брукс из Knight Frank, сказал на прошлой неделе, что отток капитала из Китая упал на 83% за 12 месяцев, «в основном на фоне торговых войн и попыток правительства остановить отток денег из страны».

В последние два года Китай ужесточает контроль над оттоком капитала. А это «бросает тень на исходящие инвестиции», согласно отчету Knight Frank.

Ужесточение контроля частично обусловлено опасениями Пекина по поводу снижения валютных резервов, что власти Китая используют для поддержания стоимости юаня. Правительство заявило, что стремление снизить отток капитала — это часть попыток остановить взяточничество.

Согласно Отчету о благосостоянии Knight Frank за 2019 год, инвестиции в «рынки зарубежной недвижимости требуют официального одобрения» и могут привлечь нежелательное внимание.

Что впереди? Расходы китайцев на покупку недвижимости в США снизились, однако их расходы на туристические поездки в США фактически выросли.

По данным Национального бюро путешествий и туризма США, в 2018 году количество посетителей из Китая сократилось с 3,2 млн до 2,9 млн человек. Однако те, кто посещал страну, потратили больше, чем когда-либо прежде, $36,4 млрд, на 3% больше по сравнению с предыдущим рекордом 2017 года.

Состояние туристического бизнеса между США и Китаем может говорить о том, что китайские инвестиции в США падают.