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Россияне признались в нелюбви к дешевому жилью 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Опрос российского сервиса для организации путешествий OneTwoTrip показал, что большинство россиян не любят останавливаться в хостелах во время отпуска. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Выяснилось, что всего три процента опрошенных предпочитают жить в хостелах, в то время как 42,5 процента россиян отдают предпочтение отелям.
«Многие россияне недооценивают хостелы, а зря — это весьма привлекательный вариант размещения, который позволяет отдыхать бюджетно и с комфортом, особенно в больших компаниях. Сейчас хостелы часто представлены с интересной концепцией, а ассортимент доступных услуг ставит их наравне с хорошими отелями категорий три-четыре звезды», — прокомментировал директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов.
Кроме хостелов и отелей, россияне также выбирают апартаменты (17,1 процента респондентов), останавливаются у друзей или родственников (8,4 процента), живут в гостевых домах (7 процентов) и арендуют виллы или загородные дома (3,2 процента).
Вдобавок 18,4 процента опрошенных признались, что им все равно, где останавливаться во время отдыха.
В июне 2018 года на Урале были зафиксированы самые низкие цены на проживание в хостелах. Согласно исследованию, проведенному сервисом OneTwoTrip, средняя стоимость суток в Перми составляет 416 рублей. Самым дорогим городом стала Москва. Средняя цена проживания в столице — 640 рублей в сутки. На втором месте — Санкт-Петербург.
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Недвижимость , Lenta.ru
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