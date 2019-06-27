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Москвичи «разочаровались» в столице 

Рамблер 2 часа назад
Большинство живущих в Москве потенциальных покупателей недвижимости обдумывают ее покупку за пределами столицы. Об этом, как сообщает «Лента.ру», свидетельствуют результаты исследования сервиса «Домофонд».
Согласно им, 82,1% москвичей, обдумывающих покупку жилья, рассматривают в качестве мест, где оно будет расположено, не столицу. Больше остальных регионов их интересуют Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Также большинство жителей Сахалинской области (74,2%) и Приморского края (57,1%) рассматривают покупку недвижимости не там, где живут постоянно.
Первые не исключают приобретения жилья в Амурской области, Хабаровском и Краснодарском краях, вторые — в тех же Амурской области и Краснодарском крае, а также в Башкортостане.
Меньше других опрошенных о готовности купить жилье в другом регионе заявили жители Карелии, Тамбовской области и Дагестана — 9,6%, 8,6% и 7,2% соответственно.
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Недвижимость , Видео
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