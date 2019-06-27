Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.01
$
63.20
71.61
71.70
Прогноз
01.07 – 08.07
$
63.63
71.27
Индексы и котировки Brent
66.66
+0.66 Золото
1407.43
+0.11 РТС
1384.52
+0.21
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1360
+0.0083
13.06
1.1277
23.06
12.06

Продавцы квартир больше не готовы торговаться 

Финмаркет 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Резкое падение объема предложения на вторичном рынке жилья Москвы после ажиотажного спроса в прошлом году дает возможность собственникам диктовать условия. Средний размер предоставляемой скидки при покупке квартир за год снизился в полтора раза, а доля продаж с дисконтом заметно сократилась. Но вскоре тренд может поменяться: падающий спрос и остановившийся рост цен могут сделать продавцов сговорчивее, пишет "Коммерсант".
Размер дисконта, который предлагают собственники при продаже вторичного жилья в Москве, резко сократился, говорится в исследовании "Инком-недвижимости", на которое ссылается газета. Из расчетов аналитиков следует, что в мае 2019 года этот показатель составлял в среднем 4,5% против 7% за тот же месяц 2018 года. В первые пять месяцев этого года средний размер скидки, по данным "Инкома", колебался в диапазоне 4,6–5,2%. За этот же период снизилась и доля сделок с дисконтом: ниже первоначально заявленной цены продавались 68–75% лотов. В предыдущие четыре года речь шла о 80–88%. Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова считает, что этот показатель еще меньше и составляет около 20%. Случаи предоставления дисконта эксперт называет единичными.
По наблюдениям аналитиков "Инкома", предоставляемый дисконт начал увеличиваться в 2015 году вместе с падением спроса на жилье. В первой половине 2017 года этот показатель достиг пикового значения 10,1%. Изменившееся сейчас поведение продавцов жилья в "Инкоме" объясняют резким сокращением объема предложения. В мае этого года на московском рынке вторичного жилья было представлено на 40,6% лотов меньше, чем год назад
"Объем экспозиции — это первое, что определяет средний размер дисконта: когда предложений много, покупатель смотрит разные варианты, запрашивая у продавцов скидку в 20–30%, и только потом делает выбор", — объясняет директор департамента вторичного рынка "Инкома" Сергей Шлома.
Финмаркет: последние новости
Дальневосточники смогут получить ипотеку под два процента В РФ выросли продажи дешевых телевизоров Для оплаты ЖКУ хотят ввести единую квитанцию
Комментарии1
Недвижимость , Сергей Шлома , Инком-Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина ввела пошлины на прокат из России
Экономику России придавило
Нацбанк Грузии оценил потери от ограничений России
Совфед отметил усилия США сорвать «Северный поток-2»
Россияне погрязли в долгах2