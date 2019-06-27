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«Жизнь — кошмар»: как выселить незнакомцев из квартиры 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Риелторы вынуждают пенсионерку продать свою долю в квартире, угрожая подселить к ней неприятных соседей. Как решить проблему и почему бездействуют правоохранительные органы, разбиралась в своем материале газета «Известия».
По данным издания, месяц назад дверь в московскую квартиру 81-летней Лидии Молодцовой взломали. По словам внучатого племянника Молодцовой Кирилла, гости, одна из которых оказалась владелицей доли в квартире, угрожали вселением неприятных соседей и настаивали на том, чтобы продать жилплощадь.
При этом, по информации газеты, споры по поводу этой квартиры начались еще год назад, когда умер сын Лидии Молодцовой Илья. Тогда пенсионерка унаследовала половину квартиры, которую еще в 1970-х купила вместе с мужем, а потом переписала на сына. Вторую половину получила дочка Ильи от первого брака и внучка Молодцовой Ксения. При этом семья Молодцовых с Ксенией отношения не поддерживала. Внучка Лидии Молодцовой сначала подарила часть унаследованной доли, а затем уже продала тем же людям оставшиеся 3/8.
«Это конкретный «схематоз». Заключается он в следующем: сначала заключается сделка по дарению, потому что при дарении не надо направлять уведомление от нотариуса другим собственникам и ждать, пока 30 дней пройдет. И как только третье лицо по дарению становится обладателем какой-то доли квартиры, ему можно продавать оставшуюся часть доли уже без предусмотренного порядка с уведомлением. Таким образом, через дарение и куплю-продажу обходится норма о преимущественном праве покупки», — рассказал изданию председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.
По его словам, эта схема особенно популярна в Москве, однако последнее время «суды признают недействительными такую совокупность сделок».
«Потому что фактически это дарение никакого экономического смысла не имеет. Это скрытая купля-продажа», — пояснил Владимир Старинский.
«Профессиональные покупатели» выкупают доли и под угрозами, вроде заселения неудобных соседей, заставляют владельцев оставшейся доли на заведомо невыгодных условиях отдать ее им, рассказал член Совета при председателе Совета Федераций по взаимодействию с институтами гражданского общества, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго.
«Случаев как минимум четыре-пять за последние несколько лет на слуху было. Последний, насколько мне известно, был в ЦАО в прошлом году. Заканчиваются такие дела, как правило, реальными сроками», — отметил он.
При этом, по словам юриста, «сотрудники полиции не могут реагировать только на слова бабушки».
«У каждой стороны своя правда. Если не будет объективных доказательств принуждения: диктофонной или видеозаписи, а лучше еще свидетельских показаний соседей, ей остается надеяться только на чудо», — считает он.
При этом, по мнению адвоката палаты адвокатов Самарской области Виктории Тюриной, «угроза в таком виде, как изложил внучатый племянник бабушки, скорее всего, не будет оценена правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние» и дело будет прекращено за отсутствием состава преступления.
В свою очередь адвокат Виктория Данильченко настоятельно советует с самого начала не допускать продажи доли в своей квартире посторонним людям. Если не воспользоваться своим шансом на приоритетный выкуп, «это упущение может превратить вашу жизнь в кошмар».
По информации газеты, пенсионерке Лидии Молодцовой предстоит обращаться с новым заявлением в полицию и представлять доказательства понуждения к сделке. При этом, по данным издания, впереди у семьи Молодцовых как минимум год судебных разбирательств и, если суд удовлетворит просьбу наложить запрет на отчуждение недвижимости до разрешения спора по существу, никто больше к пенсионерке, по крайней мере законно, не подселится.
Комментарии
Недвижимость , Евгений Корчаго , Владимир Старинский , Виктория Данильченко , Лидия Молодцова , Совет Федерации , МВД , газета "Известия"
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